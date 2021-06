È stata fissata per il prossimo mercoledì 23 giugno, alle ore 10.30, presso il cortile del Castello Monforte, la conferenza stampa di presentazione del programma completo delle tre diverse rassegne estive inserite nel cartellone di “Musica in Città”, organizzato congiuntamente dall’Associazione Amici della Musica W. De Angelis e dal Comune di Campobasso.

Alla conferenza stampa interverranno: il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, la Direttrice Artistica dell’Associazione, Antonella De Angelis, il segretario dell’Associazione, Sabatino Del Sordo, il Direttore Artistico che collabora per la rassegna organista, Maestro Antonio Colasurdo, e la segretaria Amministrativa ed Artistica dell’Associazione, Daniela Gargano.

“Saranno tre le diverse location che ospiteranno gli eventi inseriti nel cartellone di Musica in Città progettato insieme all’Associazione Amici della Musica W. De Angelis. – ha anticipato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – La proficua collaborazione tra Amministrazione comunale e Associazione Amici della Musica caratterizzerà, come già accaduto in tante situazioni precedenti, la stagione degli eventi estivi della città. Eventi che si terranno all’aperto per quanto riguarda le rassegne di Musica in Villa, con sei concerti in programma a villa De Capoa, e di Voci del Castello, rassegna che vedrà ospitare i suoi quattro appuntamenti nel cortile interno del Castello Monforte. Sarà, invece, la Chiesa di S. Antonio di Padova ad accogliere i tre concerti previsti per la Rassegna organistica 2021.”

Appuntamento mercoledì 23 giugno, alle ore 10.30, al Castello Monforte per scoprire in conferenza stampa i dettagli delle diverse manifestazioni.