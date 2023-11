di Redazione

Sarà inaugurato lunedì 20 novembre 2023, a partire dalle ore 11.00, il Centro Educativo per Famiglie e Minori di via Giustino Fortunato, a Campobasso, nato grazie ad Educommunity, progetto sperimentale di innovazione sociale, finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui il Comune di Campobasso è beneficiario e la Cooperativa Sociale Sirio è ente attuatore.

La mission del progetto è contrastare il disagio e promuovere l’inclusione sociale, creando una comunità educante: il Centro Educativo per Famiglie e Minori di via Fortunato a Campobasso ne è il fulcro. Una struttura aperta a tutte le famiglie del territorio, con particolare attenzione ai minori che vivono situazioni familiari difficili. L’obiettivo generale del progetto Educommunity è stato, infatti, quello di aumentare l’inclusione sociale dei minori presenti nel Comune di Campobasso, seguendo un approccio di prevenzione, che possa ridurre sia gli interventi di tutela dell’autorità giudiziaria che gli inserimenti in comunità educative, grazie alla presenza ed incremento di attori educativi nel contesto comunitario.

Educommunity rappresenta un progetto di comunità, in grado di rendere i cittadini produttori e fruitori al tempo stesso di servizi, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni del territorio. Grazie a questa iniziativa stanno nascendo i primi servizi che la comunità educante offre alle famiglie del territorio, al fine di garantire ai minori del nostro territorio nuove opportunità di crescita e sviluppo, attraverso un’offerta innovativa di laboratori, attività educative e di intrattenimento.

Un appuntamento importante al quale parteciperanno la Vicesindaca reggente di Campobasso, Paola Felice, l’Assessore comunale con delega al Sociale, Luca Praitano, il Presidente della Cooperativa Sirio, Lino Iamele.

“Sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito all’istituzione di un servizio così importante e innovativo per il nostro territorio – riferisce l’Assessore Luca Praitano – ho creduto in questo progetto sin dall’inizio perché lo considero uno valido strumento di contrasto al disagio giovanile, una risposta istituzionale adeguata e strutturata”.

Siamo arrivati a questa importante giornata – il commento del Presidente Lino Iamele – A dire il vero, il Centro Educativo per Famiglie e Minori già ha avviato, in parte, le proprie attività e questa sarà l’occasione per presentarlo alla cittadinanza. Educommunity è un progetto che ha coinvolto diverse professionalità, in stretta sinergia col Comune di Campobasso, grazie alle quali il capoluogo molisano ha un Centro Educativo per Famiglie e Minori in uno dei quartieri più popolosi della città”.