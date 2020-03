Prosegue l’attività operativa dei Carabinieri forestali in provincia di Isernia per la tutela del ricco patrimonio naturalistico e per il contrasto agli illeciti in danno all’ambiente e al paesaggio.

I militari della Stazione forestale di Pescopennataro hanno deferito tre persone alla Procura della Repubblica di Isernia. Nel corso del controllo del territorio rurale, nel comune di Sant’Angelo del Pesco, sottoponevano a verifiche una serra inamovibile di recente costruzione e la relativa strada di accesso dalla provinciale 88 “Sangrina”, con la finalità di accertare il rispetto della normativa ambientale.

Dal controllo è emerso che mancavano il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. L’area in questione è caratterizzata da un considerevole pregio naturalistico e paesaggistico, e anche piccoli interventi abusivi possono determinare un degrado e una alterazione ecologica. Per questi motivi il committente dell’opera, il tecnico e il titolare della impresa esecutrice dei lavori sono stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria.