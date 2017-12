Carabinieri in azione su tutto il territorio della provincia di Isernia, per garantire un Natale sicuro a cittadini e vacanzieri. A Sant’Agapito, i militari della Stazione Carabinieri di Monteroduni hanno arrestato un 50enne originario dell’alto casertano, con a carico vari precedenti di reato che vanno dalla ricettazione al porto abusivo di armi, dalla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche all’associazione per delinquere, fino alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per il quale pendeva un ordinanza di detenzione domiciliare emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.