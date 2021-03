SANT’AGAPITO – Arrivati i ricercatori dell’Università di Firenze per trovare traccia del meteorite caduto lo scorso 15 marzo in località “Temenotte”. Si tratta dell’esperto di Scienze della Terra di Firenze dell’Università di Firenze Tiberio Cuppone e il responsabile del progetto Prisma Daniele Gardiol.

I due tecnici hanno subito avviato le ricerche sul posto con tutta la strumentazione scientifica dalla struttura Inaf e hanno comunicato a tutti coloro che si imbattessero in un frammento di meteorite di fotografare e mappare il punto del ritrovamento. Dopodiché, è necessario “raccoglierlo usando un foglio di carta, avvolgerlo in un panno di cotone, riporlo in un vaso pulito di vetro e inserire il vaso in un altro vaso a chiusura ermetica e con ‘assorbi umidità”. Mentre l’amministrazione comunale di Sant’Agapito ha predisposto tutto quanto per la loro permanenza in Molise, sono stati alloggiati infatti nell’ex scuola elementare di Temennotte, dove hanno stabilito il loro quartier generale.

Il piccolo corpo celeste caduto in Molise, facciamo presente – scrive Rete Prisma sul suo sito – ha una massa stimata di circa 1 kg. Si dovrebbe trattare di un meteorite di circa 8 cm, un frammento “ricoperto da una patina scura e con gli angoli smussati”.