di T.A.

La Sig,ra Carla Zaccaro in Perna, moglie e madre affabile, venne meno un mese addietro ed è vivissimo il suo ricordo di donna per bene tra quanti la conobbero e l’apprezzarono per le sue doti. In ragione di tanto si prevedono numerosi coloro che domani 14 gennaio ( h 18) presenzieranno nella Cattedrale di Isernia alla Santa Messa in suffragio della scomparsa, voluta dai familiari della donna. Alle famiglie Zaccaro e Perna si rinnovano le sentite condoglianze.