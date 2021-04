Continua a Santa Croce di Magliano il fronte anticovid realizzato dall’amministrazione comunale. Lo annuncia il sindaco Alberto Florio che anticipa la chiusura delle scuole fino al 17 aprile.

“Anche oggi , 6 Aprile , dalle 15.30 in piazza Crapsi – ha sottolineato- sarà a disposizione l’equipe medica per lo svolgimento dello screening di massa gratuito Covid-19 con tamponi antigenici rapidi. Lo screening proseguirà , come sempre, due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15.30 a seguire. Nelle giornate del 17 e 18 Aprile , l’Amministrazione comunale , ha intenzione di organizzare lo screening massivo per tutti gli studenti al fine di riprendere in sicurezza le lezioni in presenza . Renderemo noti i dettagli nei prossimi giorni. Invitiamo i cittadini a partecipare a questi importanti appuntamenti”.