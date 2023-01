Ne da comunicazione il vice sindaco Pierluigi Di Tommaso che afferma: ”grazie ad un importante finanziamento di circa 400 mila euro concesso con decreto del 28 ottobre 2022 dal Ministero dell’Interno al nostro Comune per la progettazione di opere, la Giunta Comunale di Santa Croce di Magliano, in data 12 gennaio 2023, ha approvato gli studi di fattibilità tecnica ed economica di tre opere per le quali partirà a giorni il bando di gara per la progettazione esecutiva che successivamente ci permetterà di richiedere i relativi finanziamenti.

Nello specifico, le tre opere riguardano:

1) Lavori di messa in sicurezza e sistemazioni idrogeologiche della zona a sud ovest del centro abitato, zona masseria Barberio e Loc. Piana dei Persi – Importo €999.000,00

2) Lavori di messa in sicurezza e sistemazioni idrogeologiche a salvaguardia dei versanti e ripristino delle reti e delle infrastrutture danneggiate in località Colle Consumo e Caprareccia – Importo €970.000,00

3) Lavori di completamento e messa in sicurezza dei pozzi drenanti della Villa Comunale “D’Amico” nel centro abitato, convogliamento delle acque drenanti in canale esistente e ripristino delle reti di sottoservizi danneggiate dal dissesto – Importo €970.000,00”.