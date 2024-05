di T.A.

IL PASSATO CHE NON SI DIMENTICA : LA BELLISSIMA FESTA “ R’ SANT’ NANDRIEGL’ “ -IL PICCOLO SAN NICANDRO- IL 17 MAGGIO DEGLI ANNI TRASCORSI AL RIONE MERCATO

Ci sono appuntamenti che, seppure tramontati e non più riproposti da decenni, continuano meravigliosamente a restare nella mente e nei ricordi di tanti in forza della bellissima suggestione ed attrazione che avevano e trasmettevano. Sono tanti, appunto, ma ce n’è qualcuno che svetta sugli altri e che si ricorda volentieri, nonostante il disappunto per la sua immotivata scomparsa. Frugando infatti nel passato, ecco venir fuori dal “cassetto dei ricordi” -puntualmente prezioso in quanto ricco di tanto- la tipica festa popolare venafrana detta “ R’ SANT’ NCANDRIEGL’ “ – appunto il PICCOLO SAN NICANDRO, ricorrendo il 17 maggio, ossia trenta giorni prima della ben più importante e storica ricorrenza patronale del successivo 17 giugno. L’appuntamento, assolutamente essenziale, semplice e di natura civile, si teneva dalle prime ombre serali al rione Mercato, il salotto buono e bello della Venafro antica, con tavolini e sedie in piazza Vittorio Veneto per quanti partecipavano e qualche modesto stand con panini, birra e bibite. Non mancava qualche gioco per i più piccoli e un gruppo musicale per intrattenere e rallegrare, ma il tutto in assoluta semplicità e senza spese eccessive. Si ascoltavano le canzoni proposte, si ballava anche, ci si divertiva, i piccoli giocavano correndo per il Mercato, qualcuno cantava volentieri, si gustavano pietanze tipiche del paese innaffiate con boccali di “bionde” o un buon bicchiere di rosso locale, ci si intratteneva sino a tardi e si festeggiava così, in maniera del tutto genuina e popolare, la ricorrenza del “ PICCOLO SAN NICANDRO” , “ SANT’ NCANDRIEGL’ “ appunto, come atto preliminare e preparatorio della ben più importante ricorrenza patronale di trenta giorni dopo, appunto del 17 giugno. Che bello ricordare “ SANT’ NCANDRIEGL’ “ venafrano del tempo che fu ! E che peccato averlo definitivamente smarrito, perso ! O forse tornerà negli anni a venire ? Speriamo …, perché non sarebbe affatto sbagliato, anzi !