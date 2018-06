A seguito del costruttivo incontro con le rappresentanze sindacali tenutosi a Campobasso il 20 giugno ultimo scorso, il responsabile del personale e delle relazioni sindacali, Dott. Stefano Iseppi, esprime estrema fiducia nella risoluzione dei temi affrontati, tra cui quello relativo al pagamento delle 3 intere mensilità arretrate.

L’Azienda ed i sindacati si sono confrontati con grande spirito costruttivo e collaborativo. In un clima disteso, le parti hanno concordemente già fissato per l’11 di luglio il prossimo tavolo sindacale.

Si precisa inoltre che nella riunione l’Azienda ha espresso, attraverso il Dott. Stefano Iseppi, la massima disponibilità affinché si possa trovare una soluzione anche per quell’8% del personale che, a causa dei pignoramenti promossi non hanno potuto per legge vedersi ancora corrisposti gli stipendi di gennaio e febbraio e dovranno attendere il 2019 per le lungaggini del procedimento.

Il responsabile del personale e delle relazioni sindacali auspica che nel dialogo con i sindacati e con il tavolo di confronto con il nuovo Governo Regionale, in cui si possa presto giungere alla definizione di standard riabilitativi chiari ed una tariffa finalmente congrua, si definisca un percorso di crescita e serenità.

Con l‘accordo dei sindacati e l’auspicato confronto con l’attuale Governo Regionale che si è dimostrato da subito attento e sensibile sui temi innanzi descritti, si riuscirà certamente ad offrire sempre migliori risposte alle esigenze dei nostri utenti e serenità al nostro personale dipendente.