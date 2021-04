“Nessun commento sulle nomine e sui curricula, ho semplicemente ribadito ed argomentato la mia contrarietà all’istituto del commissariamento che in Molise ha fallito ogni obiettivo, sia quando i commissari erano i Presidenti sia, da ultimo, con il commissario esterno. Ciò avvalora la circostanza che l’istituto del commissariamento va urgentemente rivisto così come sancito alla scheda 2 del Patto per la salute 2019-2021.

Per il resto, le istituzioni devono mantenere un profilo di leale e fattiva collaborazione”. Così, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine della nomina di Flori Degrassi a Commissario ad Acta per la sanità e Annamaria Tomasella sua vice.