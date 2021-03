Il pezzo è firmato da Marco Palombi e pubblicato oggi, giovedì 4 marzo, su ‘Il Fatto Quotidiano‘ con un titolo che non lascia dubbi all’interpretazione: “Il disastro Molise: Cristo s’è fermato a Termoli”.

Analisi dura e senza ipocrisie che delinea il quadro perfetto di una situazione che potremmo definire eufemisticamente disastrosa.

Nel frattempo il presidente Toma si bea delle dichiarazioni del sottosegretario Sileri a ‘Cartabianca’ che, a suo dire, lo solleva dalle responsabilità per quello che sta accadendo in Molise, e si ripropone come Commissario al posto di Giustini.

Di seguito l’articolo pubblicato dal ‘Fatto’