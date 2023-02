Secondo indiscrezioni da Via Genova il sub commissario alla sanità Giacomo Papa si sarebbe dimesso dal ruolo che gli era stato assegnato dal governo Draghi e dal ministro Speranza.

Secondo i bene informati la svolta si sarebbe avuto nell’incontro di ieri al ministero della salute che aveva chiamato a rapporto il commissario e presidente Donato Toma. Si racconta che nonostante il tentativo di fare restare immutata la struttura commissariale, i tecnici del ministero hanno evidenziato il conflitto di interesse del sub commissario che in qualità di avvocato ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi legali all’Asrem attraverso una sua collaborazione diretta e quella dello studio legale Giallonardi-Papa.

Ora c’è attesa per vedere si chi ricadrà la scelta del governo Meloni nel nominare il sostituto.