“Apprendo con sincero piacere la smentita del Governatore Frattura e del direttore del Cardarelli che in quell’ospedale non ci saranno posti letto a pagamento tali da far diventare la sanità pubblica una “merce” per pochi. Alle notizie in merito, apparse su alcuni organi di informazione ho voluto fare un semplice, ma risentito commento, ritenendo che se così fosse stato, si sarebbe trattato di una vera e propria prevaricazione dei diritti di chi è malato e ha bisogno di assistenza, a prescindere se può o meno pagarla.

Prendo atto che si è trattato di una cosa non vera e questo, fortunatamente, porta il Molise intero a credere che almeno su questa intenzione il Governatore vorrà tener fede a quanto promesso, contrariamente a quello che, invece, non è stato per molte altre questioni riguardanti proprio la sanità. Ci troviamo sempre di fronte alle classiche promesse, smentite o conferme, di una persona che non ha mai mantenuto fede alla propria parola e ai patti con gli elettori. Il governatore, è bene ricordalo, ha violato il programma elettorale nella sua interezza”.