di Redazione

Pareva strano che la storia sui medici in quiescenza, contattati per provare a fronteggiare la crisi del personale e riattivare alcuni servizi dell’Ospedale di Agnone, passasse così come è iniziata. Se alla disponibilità di questi professionisti a tornare in servizio (pagati, ovviamente) seppur in pensione, si contrappone la stessa politica, in un gioco per così dire al massacro, allora è proprio vero che al peggio non c’è mai fine. La storia nasce perché un Assessore Regionale insieme ai vertici Asrem, ha incontrato i medici a riposo per chiedere loro di tornare a far funzionare alcuni servizi all’Ospedale di Agnone. Cosa c’è di male si potrebbe dire, nulla si potrebbe rispondere, se non che un Consigliere Regionale non la pensa così, benché siedano sugli stessi scranni da dove dovrebbero difendere e tutelare gli interessi dei molisani, compresi i loro. Insomma, una nuova puntata di “parenti serpenti” che inizia con un attacco diretto e preciso “girato” alla rete: “la politica con la p minuscola ha infestato e continua ad infestare la sanità pubblica molisana- dice il Consigliere. Assessori regionali (senza alcuna delega specifica) fanno riunioni negli ospedali in cui si decide la strategia aziendale. Questo significa voler gestire la cosa pubblica come una cosa privata. Forse è il caso di rispolverare i miei “vecchi” modi di fare: quando mangiare il pesce crudo con i soldi pubblici era moralmente e politicamente sanzionabile e inaccettabile!” Non è una cosa di poco conto quella della carenza di personale negli ospedali pubblici molisani, un fatto però è certo: la questione in qualche modo deve essere risolta invece che affrontata come spesso è accaduto, solo con proclami, visto che ancora non è dato sapere l’effetto che ha o deve sortire questo accordo a favore del nosocomio alto-molisano. Ma potevano tali parole restare prive di una risposta dall’altra parte della stessa politica? Forse. Potevano se la politica avesse agito all’unisono, con l’unico obiettivo di risolvere le questioni. Invece nulla di ciò. L’Assessore risponde al Consigliere, anch’egli affidando alla rete le proprie considerazioni: “alle parole ho sempre preferito i fatti lavorando costantemente, altri, invece, riempiendosi da anni la bocca solo di grandi proclami, nulla di fatto sono riusciti a concretizzare. Le parole non cambiano le cose, le azioni sì. A chi adesso si sente mancare il terreno sotto i piedi suggerisco di parlare meno perché operare per la propria comunità non ha come scopo quello di farsi dire bravo, ma di vedere il benessere che si diffonde, a prescindere da chi le cose le realizza.” Se diamo tempo al tempo forse si potrà dire che l’accordo per abbattere finalmente le infinite liste d’attesa, attivare la Tac con mezzo di contrasto due giorni a settimana, nonché gli ambulatori di cardiologia, ginecologia e ortopedia, ha davvero funzionato. Oppure, per l’ennesima volta, dobbiamo amaramente constatare che la montagna ha partorito un topolino. Insomma, tra i due “litiganti” non si capisce cosa aspettarsi e viene da sé che vivere costantemente in campagna elettorale non giova a nessuno, neppure ai vertici della politica con la P maiuscola i quali dovrebbero intervenire seriamente perché di chiacchiere i molisani ne hanno piene le tasche.