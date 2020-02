Era previsto per oggi pomeriggio a Roma, alle ore 16, presso Ministero della Salute, l’incontro con il Capo di Gabinetto del Ministro Speranza, Massimo Paolucci. A causa di un sopraggiunto impegno di Paolucci, l’incontro è saltato con conseguente rinvio a data da destinarsi.

Il Forum per la difesa della Sanità pubblica di qualità e gli altri Comitati molisani erano stati convocati al Ministero per discutere della grave situazione in cui versa la sanità regionale. Quello di oggi sarebbe stato un incontro interlocutorio per conoscere almeno lo stato attuale del piano operativo preparato dai Commissari per il rientro dal deficit sanitario.