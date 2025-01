di Redazione

“Dopo le fughe in avanti di alcuni esponenti politici locali, riteniamo giusto riportare i fatti nell’alveo della verità”. Lo affermano i componenti del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Isernia Pietro Paolo Di Perna, Eugenio Kniahynicki, Cosmo Tedeschi e Domenico Chiacchiari. Il riferimento è all’emendamento alla legge di bilancio che ha garantito 90 milioni di euro in due anni per ripianare il debito sanitario del Molise, ai quali vanno aggiunti altri 20 milioni all’anno in maniera strutturale. “Quanto ottenuto – spiegano – è frutto della visione del nostro deputato Elisabetta Lancellotta la quale ha lavorato in maniera incessante, presentando l’emendamento, poi recepito dai relatori alla legge di bilancio dello Stato, e seguendolo poi passo dopo passo fino al voto in commissione. Il suo impegno è stato riconosciuto e considerato valido quindi anche dal Governo Nazionale che prontamente ha trovato i fondi necessari”. “E’ da tempo – affermano – che l’onorevole Lancellotta sostiene e dimostra con i fatti l’importanza della filiera istituzionale. E questo è chiaramente il miglior esempio: è la prova di come il lavoro di squadra tra regione, classe parlamentare e governo dello stesso colore politico sia fruttuoso. Al fianco di Lancellotta ci sono stati il Governatore Francesco Roberti e l’assessore regionale al ramo Michele Iorio. Questi due, più di altri, hanno contribuito all’approvazione dell’emendamento in ogni sede e spesso senza neanche rivendicarlo pubblicamente. “A differenza di altri – concludono – tutti e tre non hanno cercato visibilità mediatica: non si sono fatti campagna elettorale su un provvedimento necessario per la cittadinanza tutta. Non hanno guardato il dito ma la luna. Ci sentiamo a questo punto in dovere di tranquillizzare il consigliere regionale Massimo Romano. La sinistra si rassegni: siamo certi che la Giunta e la maggioranza regionale in tema sanitario non si tireranno indietro. Non stanno ‘brancolando nel buio’ come vuole far credere lui ma anzi faranno tutto quello che deve essere fatto”.