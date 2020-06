Riceviamo e pubblichiamo

AGGREGAZIONE DI LIBERI CITTADINI IL LOTTA PER GLI OSPEDALI E LA SANITA’ PUBBLICA

Dopo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione di protesta prevista per il giorno 23 giugno alle ore 10.00 davanti al Consiglio regionale del Molise in via IV novembre a Campobasso in difesa degli ospedali e della sanità pubblica tenuta lo scorso 10 giugno davanti all’ospedale “Vietri” di Larino, nei prossimi giorni terremo delle assemblee pubbliche per sensibilizzare e far conoscere meglio i contenuti dell’iniziativa, secondo il seguente calendario:

Giovedì 18 ore 18.00, piazza stazione ferroviaria ad Isernia;

Sabato 20 ore 18.00, in via Roma n.29, vicino libreria Litterio ad Agnone;

Lunedì 22 ore 18.00, spazio antistante Palazzina Liberty a Venafro.

In considerazione del particolare momento storico che si sta vivendo e della drammatica situazione degli ospedali pubblici, ancor più aggravata dall’emergenza Covid 19, la partecipazione di tutti i cittadini sarebbe atto dovuto, ma in questa realtà sonnacchiosa questa Aggregazione di Liberi Cittadini si è presa l’onere e l’onore di portare nei centri molisani delle assemblee per ricordare a tutti che si muore di malattie ma anche di ignavia!

TUTTI A CAMPOBASSO IL 23 GIUGNO 2020 ALLE ORE 10.00 DAVANTI AL CONSIGLIO REGIONALE IN VIA IV NOVEMBRE!!!

Enrica Sciullo

Andrea Di Paolo

Dilma Baldassarre

Gianni Vaccone

Emilio Izzo