di Redazione

Con una sanità già in forte affanno a livello regionale, è doveroso che il centrodestra molisano chiarisca la sua posizione in merito al taglio di 1,2 miliardi di euro del Pnrr ad opera del Governo Meloni.

Il 12 marzo scorso, la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha lanciato un allarme: il Governo Meloni ha deciso di tagliare ingenti fondi destinati alla sanità e in particolare alla realizzazione di opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere del Paese. Un fatto grave e allarmante che non può rimanere senza risposte. Quella della sanità rappresenta la prima emergenza nazionale, e invece le sforbiciate del Governo colpiscono oltre 500 strutture tra case e ospedali di comunità e oltre 800 posti in terapia intensiva. Gli sforzi fatti per ottenere quei 209 miliardi per l’Italia non possono essere gettati alle ortiche. Per questo, come in tutte le altre Regioni, ci siamo adoperati per ottenere risposte su questa vicenda. E abbiamo depositato una interrogazione indirizzata al presidente della Giunta, Francesco Roberti, per chiarire quali azioni la Regione intende mettere in atto a tutela del Sistema sanitario regionale, già aspramente compromesso, e per opporsi al predetto taglio di 1,2 miliardi di fondi del Pnrr. Ma non solo, bisogna chiarire a quanto ammonta la quota parte del definanziamento a carico della Regione e quali sono i progetti presentati, attivati e quali di essi sono interessati dal taglio delle risorse. Oggi, anche su nostro stimolo, si terrà un incontro tra il Ministro Schillaci e il Ministro Fitto. Sul tavolo la discussione sulla sanità pubblica e i fondi del Pnrr, che vanno spesi tutti, e bene, in favore degli italiani. Attendiamo risposte, così come le attendono i cittadini.