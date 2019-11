Tra le Regioni che garantiscono le cure ai cittadini, l’Emilia è al top, la Campania in coda. Il Molise si piazza al 15esimo posto in classifica. È quanto rileva la Fondazione Gimbe sul Sole 24 Ore, nel suo monitoraggio sui Lea tra 2010 e 2017, fotografando una “inaccettabile” forbice tra le Regioni. L’indagine rileva anche come oltre un quarto delle risorse spese per garantire le cure non hanno prodotto servizi.