di Camilla Caterina

Due giorni fa Toma ha dichiarato che il piano sanitario è da rimodulare per due motivi :

Iniziamo dal primo!

Va rimodulato perché solo ora (guarda caso appena dopo essere stato nominato commissario!), ha “scoperto” che il budget per la costruzione della “torre dei LEGO” è SFORATO di 2 mln di € rispetto a quanto preventivato e finanziato dal governo!!!!

(I MIRACOLI DELLE NOMINE……).

Peccato che in altra veste, precisamente in quella di presidente di regione, Toma ne era perfettamente a conoscenza in quanto, la modifica del progetto con il conseguente aumento di badget, è stata opera di Florenzano.

È stato tenuto a riguardo, oltre a Florenzano e giustini, incontro ufficiale anche con ex sub commissario Grossi, con la direzione generale della salute della Regione dott.ssa Gallo (braccio destro di Toma da lui nominata!), ed altri, proprio per autorizzare l’aumento in bilancio!

Lo hanno autorizzato approvando l’utilizzo di fondi già accreditati in precedenza all’asrem per altri usi e non ancora utilizzati, o comunque in parte!!!

Il tutto con tanto di verbale!

Chi fa e chi ha fatto il bilancio??? Come poteva Toma non essere informato della variazione sulla finalità dei fondi già trasferiti all’asrem???? Con la Gallo poi… Suo braccio destro che si occupa proprio di questo e con Florenzano suo esecutore fedele….

Ma guarda caso…. solo in veste di Commissario ad acta della sanità ha rilevato e reputato non “congruo” lo sforamento, chiedendo a Floranzano di rivedere le priorità!!!!!

Toma Sta forse confessando che tutta la manovra era stata fatta per ostacolare e mettere in difficoltà, l’ex commissario Giustini prima e l’ex commissaria Degrassi dopo, così da risultare oggi il migliore, l’unico capace di rilevare e risolvere “eventuali irregolarità”????

Sono vergognosi ed imbarazzanti!!!

Quelle difformità le hanno messe in atto proprio loro!!!!

Lo dimostra la deliberazione di Florenzano, di cui allego stralcio, dove è lui stesso a riportare la cronistoria dei fatti!!

Neanche il mestiere di attori si addice a quei due!

Prima o poi lo troveremo un mestiere adatto a loro!!

Ma passiamo all’altra motivazione che, secondo Toma, renderebbe necessario rimodulare il piano sanitario!!!!

Toma ha dichiarato che ad oggi vanno riviste le priorità perché, rispetto ad un anno fa, abbiamo 26 posti letto di terapia intensiva disponibili in più! Quelli dei moduli!!!

Bene!!! Iniziamo a mettere i puntini sulle “i”!!

Anzitutto andrebbe chiarito un dato:

Relativamente a quanti posti letto di terapia intensiva già esistenti in molise ne avremmo 26 in più????

E qui potete tirare fuori le cartelle del bingo così iniziamo l’estrazione casuale dei numeri!!!

Ma detto ciò, che ormai non scandalizza più, ci sono giusto un paio di problemini e irregolarità rispetto al tentativo di questi signori!

Vediamo quali…..

Prova nr 1:

Il dl del 29 maggio 2020 del governo, che prevede il potenziamento e la riorganizzazione della rete sanitaria delle regioni italiane, stabilisce il criterio di calcolo, per determinare il numero di posti letto ” STRUTTURALI” di terapia intensiva che ogni regione deve avere in dotazione!!!

Secondo questo calcolo il molise deve averne 44!!!

Badate bene :

Il governo precisa “dotazione STRUTTURALE” di posti letto di terapia intensiva….. Non provvisori!!!!

Tant’è che nel decreto è specificato che le regioni dovranno provvedere tramite RESTRUTTURAZIONE O comunque interventi strutturali!!!!

Come prima cosa quindi, bisognerebbe ricordare al presidente, oggi commissario, che per STRUTTURALI si intende appunto STRUTTURALI!

Come si possono mai considerare “strutturali” quei 26 posti installati all’interno di 3 containers???

Andiamo avanti…..

Prova n. 2

A riprova di quanto appena sostenuto è sempre lo stesso decreto del governo che, relativamente ai moduli movimentabili, precisa che gli stessi potevano essere richiesti in emergenza dalle regioni per la durata massima di 4 mesi!!!!! (Potete leggere voi stessi!!!)

Quindi chiedo al presidente :

Questi sarebbero i 26 posti letto di terapia intensiva strutturali in più, su cui oggi i molisani dovrebbero poter fare affidamento??

Gradirei risposta! (Che illusa! Figuriamoci!!).

Ma passiamo alla prova n. 3.

Siamo sicuri che quelli siano posti letto di terapia intensiva?????

La mia domanda nasce proprio in virtù della documentazione in mio possesso acquisita durante questi mesi direttamente dalla regione e dell’asrem!

Tra le varie istanze inoltrate, avevo richiesto la documentazione relativa alla domanda avanzata dal Molise ad Arcuri, per avere a disposizione i moduli provvisori di terapie intensive.

In riscontro, ricevo dall’asrem la nota di Florenzano inoltrata alla direzione generale della salute della Regione ( dott.ssa Gallo) a fine ottobre 2020, con la quale chiede di avere in dotazione ulteriori “posti letto” (attenzione… “posti letto”!!!) per gestire l’emergenza in previsione del picco!!!

Benissimo!!! Leggete voi stessi la richiesta di Florenzano! Chiede posti di terapia intensiva???

Macché!!!

Chiede “posti letto” per pazienti positivi al covid, in attesa di trasferimento presso il Cardarelli!!!!! Aree grigie in pratica!!!

Quali sarebbero quindi le 26 terapie intensive disponibili??

Prova n. 4

A gennaio 2021, dopo l’ulteriore tentativo dell’ex commissario giustini di riaprire il Vietri riceve, in risposta alla sua richiesta, una nota dall’ex commissario straordinario Arcuri, con la quale lo stesso informa l’ex commissario di rigettare la proposta del Vietri e con sarcasmo gli comunica che in compenso sarebbero stati consegnati nel giro di un paio di settimane i moduli con POSTI LETTO… “O” …. POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA su cui poter fare affidamento per la gestione dell’emergenza!

Ho capito bene??

POSTI LETTO… “O”…. Posti letto di TERAPIA INTENSIVA?!?

Come funziona…. SI FA IL SORTEGGIO?????

Chiedo quindi un ultima volta a Toma :

I 26 posti allestiti nei 3 moduli, sono posti letto di “terapia intensiva” o sono semplici “posti letto di area medica”?

E ancora….

Se la risposta è affermativa, significa quindi che rispettano i requisiti e sono dotati di tutta la strumentazione prevista affinché siano classificati “terapie intensive cod 49”??

Qualcosa però non mi torna ancora!! 🤔🤔

Se sono posti letto di terapia intensiva, come mai sono stati utilizzati per i ricoveri geriatrici????

Avete ricoverato pazienti occupando posti letto di “terapia intensiva” pur essendo pazienti che non necessitavano di cure intensive al contrario di altri??

Non ho altro da aggiungere!

Lascio a voi le conclusioni!!!!

In pratica Toma, con il suo complice Florenzano e le sue fedelissime, pur di privare i molisani di un centro covid, sta violando quanto stabilito e approvato dal governo per la riorganizzazione della rete sanitaria nazionale, oltre che causando un ulteriore grave danno alla sanità della nostra regione, non consentendo la giusta dotazione di posti letto di terapia intensiva che il governo ha indicato essere necessaria per garantire le cure in sicurezza ed un servizio sanitario dignitoso!!!!

Chi pagherà in termini economici per questo enorme danno???

Chi ripagherà i molisani per i soprusi ed i diritti negati!!!

I molisani avranno mai la giusta dotazione di posti letto di t.i. ed un servizio sanitario “dignitoso” in genere?????