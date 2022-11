Dal 2018 ad oggi i grillini ci hanno dimostrato di essere i più grandi trasformisti politici fino al punto di creare tre governi nazionali ora con la Lega, ora con il Pd ora con Lega- Pd e Forza Italia.

In Molise non potevano che andare nella stessa direzione e nel momento in cui il governatore Toma deve affrontare la più grande crisi politica della sua legislatura, eccoli arrivare a fare da stampella a quello che è stato il più inconcludente e incompetente presidente di Regione dalla nascita del Molise come regione autonoma.

In Consiglio regionale tutti loro hanno dimenticato lo sfacelo della gestione sanitaria con Toma commissario alla pandemia. Greco e si suoi hanno sollevato una levata di scudi per proteggere la permanenza in vita di Donato Toma. Guai a fare simili affermazioni sui giornali, altrimenti ci si trasformerebbe in giornalisti poco graditi allo stesso Greco che apre il suo intervento in aula proprio attaccando la stampa che non esalta le sue posizioni in proposito.

Dal punto di vista politico però glielo ricorda Michele Iorio che, una volta per tutte, evidenzia di come le chiacchiere portate in aula dai pentastellate vanno sempre nella stessa direzione e si finisce sempre a parlare dei tetti di spesa ai privati senza considerare l’obbrobrio che il POS di Toma contiene per i provvedimenti salvavita dei cittadini molisani. “Lo avete capito o no che Toma ha scritto un POS in cui si dice che mentre hai il sangue nel cervello ti devono trasportare a Napoli o a Pescara” chiede Iorio ai giovani penta stellati più preoccupati a salvare questa legislatura che ha fare il resoconto dei danni che questa legislatura ha prodotto e sta producendo specie in tema sanità. Ricorda, Iorio, che il commissario alla sanità sta solo applicando i dictat del tavolo tecnico che “non è amico del Molise” urla ai cinquestelle. Ed anche qui, salvo ascoltare il consigliere Angelo Primiani che invece dà ragione a Toma perché il commissario deve fare ciò che gli dicono i tecnici ministeriali. Anche a rischio della vita dei cittadini? Pare proprio di si. E salvo ascoltare l’intervento del presidente Toma che, sempre rivolgendosi a Iorio, gli comunica di aver letto un POS diverso perché “io – ora parla da commissario – nono ho mai scritto che chiude emodinamica a Isernia e che un icuts emorragico deve essere trasferito a Napoli e Pescara”. Salvo leggere a Pagina 63 del POS” in cui è prevista solo emodinamica a Termoli e Campobasso e “pagina 66” dove c’è scritto Con riferimento all’Ictus emorragico si prevede :

– la stipula di accordi con aziende ospedaliere e/o IRCCS dotate di NCH/radiologia interventistica per

teleconsulto attivabile dal pronto soccorso degli ospedali di rete; eventuale trasferimento attraverso:

▪ trasporto su gomma verso le stroke unit di II livello

Napoli – Ospedale Cardarelli

Pescara -Ospedale Santo Spirito

IRCCS Neuromed

▪ trasporto su pala verso l’Ospedale Santo Spirito di Pescara”.

A sostenere la tesi dei cinquestelle c’è anche il segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla. Lui, in verità, le critiche a Toma sul POS le solleva. Ma di mezzo c’è la proposta di legge presentata dal capogruppo PD Micaela Fanelli che prevede l’incompatibilità di Toma a fare il commissario alla sanità negli ultimi sei mesi di legislatura. L’inghippo è tutto qua. “Non c’è la mia firma su quella proposta di legge, non c’è la firma dei cinquestelle”. Insomma. Non c’è la firma di coloro che chiaramente devono soccorrere il presidente della Giunta per evitare che si vada a votare prima della scadenza naturale del mandato. Nel mentre, loro devono riorganizzarsi per andare a votare. Altrimenti loro stessi potrebbero fare la fine dello stesso Toma. Anche se si ha la sensazione che per tutti loro si verificherà ciò che lo stesso Greco ha profetizzato in aula: Il Molise li consegnerà all’oblio. Perché una cosa è certa: l’opposizione del governo Toma è stata, in questi anni, direttamente proporzionale all’incompetenza politico amministrativa di chi ha amministrato questa regione.