Da più di 12 anni in Piano di rientro, sanità commissariata, carenza di personale negli ospedali, lunghe liste d’attesa. È la situazione della sanità molisana sulla quale gli ‘addetti ai lavori’ sono alla ricerca di soluzioni più o meno praticabili.

Intanto l’ennesimo report dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) sui tempi medi di attesa conferma alcune criticità. Dal monitoraggio effettuato lo scorso primo giugno emergono situazioni limite: la prima data utile per sottoporsi a una Ecocolordoppler cardiaca al Poliambulatorio Asrem di Termoli (Campobasso) è il 29 aprile 2020.

Non va meglio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso: prima data utile per una Ecografia all’addome o al seno, 2 marzo 2020. Tempi lunghi anche per le visite specialistiche: 17 febbraio 2020 per quella Endocrinologica al Poliambulatorio di Montenero di Bisaccia (Campobasso), 2 gennaio 2020 per Urologica al Poliambulatorio di Isernia.