Ma questi dove vivono, in Patagonia, e davvero non sanno niente della legislazione sanitaria, o fanno semplicemente le scimmiette ammaestrate? Certo che il Molise è precipitato in una ignoranza abissale se la gente osanna questi incompetenti.

1) La legge finanziaria 2010 prevede la rimozione di qualsiasi Commissario, comunque nominato, e quindi anche i Presidenti di Regione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio e qualità del settore sanità. Quindi è dal 2010 che il Governo può rimuovere chiunque senza bisogno di una nuova legge, che peraltro ha dilatato i tempi di controllo da tre mesi (finanziaria 2010) a sei mesi per decisione di questo governo di incapaci.

2) Il ministro Grillo, come ignorano i grillini locali, ha certificato che Frattura, uno dei grandi massacratori della sanità pubblica ha superato la quota minima di 160 punti (raggiungendo i 164) che garantisce il rispetto dei LEA.

3) Sul sito del ministero della salute questi infarciti di slogan possono leggere che nel Molise ancora si pagano le prestazioni extra budget fornite dai privati, in aperta violazione di regole e norme.

Quindi tutti questi yesmen campioni di bla bla dovrebbero convenire che il primo dovere dei Commissari sarebbe quello di recuperare le somme pagate per quelle prestazioni e perseguire contabilmente chi le ha consentite, ma questo la Lega non lo permetterà mai.

4) I guerrieri dell’esercito Casaleggio dovrebbe aver capito che i Commissari li nomina il Governo e se fanno danni ne risponde lo Stato e non i cittadini. Ma si può essere più baccalà dei molisani? Paghiamo i danni causati da delegati dello Stato e applaudiamo pure gli esattori che lo Stato ci manda. Ma in quale antro di cavernicoli avete mai visto che il responsabile dei danni nomina il perito che li fa pagare ai cittadini incolpevoli? Davvero non posso credere a tanta incompetenza e dabbenaggine.

Alfonso Mainelli