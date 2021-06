di Giovanni Minicozzi

Siamo giunti ormai ai titoli di coda di un sistema sanitario regionale che non serve più a niente e a nessuno. Sale operatorie chiuse, 118 e pronto soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli senza medici, liste di attesa sempre più lunghe, servizio CUP nel caos, mancato inizio dei lavori per realizzare laTorre Covid al Cardarelli, medicina del territorio inesistente e chi più ne ha più ne metta.

È di questi minuti la notizia relativa all’ennesimo disservizio nel pronto soccorso di Isernia dove un solo medico di turno, il dottor Potena, deve assistere ben 27 pazienti che hanno urgente bisogno di essere visitati. Peraltro il medico alle ore 14 non ha avuto il cambio e, dunque, sarà costretto a coprire il turno anche nel pomeriggio. Non è dato sapere e non lo sanno neanche gli addetti ai lavori se l’Asrem riuscirà a trovare altro personale per la notte e per i giorni seguenti.

Secondo le dichiarazioni rilasciate a Futuro Molise dal dottor Potena il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e la commissaria Flori Degrassi non rispondono alle richieste di aiuto più volte sollecitate dai tre medici in servizio al pronto soccorso di Isernia. “Da tempo l’azienda sanitaria è a conoscenza della gravissima situazione ma ignora del tutto il nostro grido di allarme – ha dichiarato il dottor Potena. Poco fa ho inviato un messaggio alla commissaria Flori Degrassi ma fino a questo momento non ho ricevuto alcuna risposta” ha concluso il medico.

Di certo il comportamento pilatesco messo in atto da Oreste Florenzano e da Flori Degrassi la dice lunga sul rispetto che hanno nei riguardi dei malati e dello stesso personale sanitario. Personale sanitario completamente sfiancato che ha esaurito anche la buona volontà e lo spirito di sacrificio fin qui abbondantemente dimostrato. Resto convinto che i responsabili di cotanto disastro, ovvero il direttore dell’azienda sanitaria Oreste Florenzano e la commissaria Flori Degrassi, debbano rispondere alla magistratura penale per diverse ipotesi di reato.