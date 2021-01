La vicenda che ha come protagonista Angelo Giustini, si arricchisce di un nuovo capitolo, infatti, parrebbe che a Roma non abbiano accettato le sue dimissioni. Anzi, l’ex generale, sarebbe stato invitato a tornare in Molise a svolgere, nel migliore dei modi, il suo ruolo di commissario alla sanità. Data anche la grave situazione in cui versa la sanità molisana.

In un’intervista rilasciata a “Il Quotidiano del Molise” Giustini afferma, senza tanti giri di parole, che il ‘Cardarelli’ di Campobasso è compromesso. Per il commissario ancora in carica, a questo punto, diventa inevitabile aprire il Vietri di Larino. Il Vietri dovrebbe essere riaperto alle condizioni dettate da Giustini, ma come ben sappiamo sull’ospedale di Larino alleggia il ‘niet’ di Toma e Florenzano.