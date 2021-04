di Giovanni Minicozzi

Ce l’ha messa tutta il presidente della Regione Donato Toma per impedire la nomina della nuova struttura commissariale ma ne è uscito con le ossa rotte.

Il suo tentativo di coinvolgere i vertici nazionali dei partiti di governo non ha prodotto alcun risultato.

A sostenerlo, neanche troppo, è stata solo la ministra Maria Stella Gelmini, Forza Italia, mentre gli esponenti del Pd, Leu, M5s e Italia Viva si sono schierati decisamente contro la pressante richiesta di Toma di essere nominato commissario ad acta per la sanità.

Perfino la Lega di Matteo Salvini si è lavata le mani verosimilmente a causa della improvviss estromissione dalla giunta regionale dell’ex assessore Michele Marone.

A stroncare definitivamente le ambizioni di Toma è stato il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, opportunamente informato della catastrofica gestione del servizio sanitario e della pandemia. Nel breve incontro tra i due presidenti Draghi ha comunicato a chiare lettere a Toma che la nomina del commissario non prevedeva di assegnare tale incarico al Presidente della Regione.

Non è un mistero che il commercialista fin dal suo insediamento, ha caparbiamente cercato di conquistare il ruolo di commissario usando ogni mezzo e ogni occasione.

Ha utilizzato il suo ruolo per contrapporsi quotidianamente all’ex commissario Angelo Giustini con la complicità dell’ex sub commissaria Ida Grossi e dei vertici dell’Asrem Oreste Florenzano e Virginia Scafarto. Dalle prime dichiarazioni rilasciate dal governatore è facile prevederr che neanche la neo commissaria Flori Degrassi avrà vita facile.

Questa volta però il decreto di nomina pone obiettivi stringenti che possono mettere Toma & c. con le spalle al muro. Intatti Degrassi avrà il compito, tra gli altri, di imporre ai vertici dell’Asrem obiettivi strategici per garantire in modo uniforme in tutta la regione i Livelli essenziali di assistenza e un piano efficace per cambiare rotta nella gestione della pandemia.

Significativo anche l’aspetto che riguarda il recupero dalla Regione di circa 27 milioni di euro pagati dai molisani con le addizionali Irap e Irpef e impropriamente trattenute nelle casse della Regione. È noto che su tale abuso Angelo Giustini si rivolse alla Procura della Corte dei conti fin dal mese di luglio del 2019 senza riuscire a tirare un ragno dal buco.

Di rilievo anche l’aspetto legislativo poiché la Degrassi potrà chiedere al governo di impugnare eventuali leggi regionali non il linea con la programmazione sanitaria della struttura commissariale.

La riprogrammazione della rete ospedaliera, del servizio emergenza – urgenza, il potenziamento dell’assistenza sul territorio e nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza Covid rappresentano gli altri obiettivi assegnati alla commissaria Flori Degrassi. Dunque, stando alle premesse, la drammatica condizione in cui versa la sanità molisana dovrebbe migliorare gradualmente.

Al Presidente della Regione Donato Toma e ai vertici dell’Asrem Florenzano e Scafarto, ridimensionati dal decreto del consiglio dei ministri, non resta che ubbidire ed eseguire le decisioni della neo commissaria Flori Degrassi. E così il capriccio di Toma di gestire la sanità si è trasformato in un boomerang.

Dunque, siamo di fronte all’ennesima cocente sconfitta subita da Toma, sconfitta che potrebbe demolirlo politicamente per sempre.