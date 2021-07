di Giovanni Minicozzi

Tra una visura camerale e l’altra, necessarie per supportare le inchieste sulla sanità e su eventuali intrecci tra affari e politica, ho scoperto per puro caso una notizia molto interessante per la nostra Regione. Non avevo dubbi ma ho avuto la conferma che nel Molise esistono delle realtà, totalmente distanti e totalmente ignorate dal governo regionale, grazie alle quali riusciamo anche a farci conoscere fuori regione per le nostre eccellenze.

Una società molisana, la DST BIOTECNOLOGIE, attiva nel mondo delle biotecnologie è operativa in alcuni progetti rivoluzionari nel campo della medicina. I progetti vedono coinvolti scienziati di primissimo livello, Università storiche e ricercatori molisani che per disperazione hanno scelto di operare in altre regioni. Questi esperti coordinati dalla società molisana DST hanno avviato, e sono a buon punto, lo studio e la ricerca delle nuove terapie destinate alla cura delle patologie oncologiche. Pur non avendo personalmente contezza scientifica sul tema le notizie in nostro possesso ci parlano di attività scientifiche e cliniche che dovrebbero sostituire il metodo tradizionale della chemioterapia attraverso la produzione di cellule, le cosiddette cellule CAR-T.

Una iniziativa degna di apprezzamento rivolta ai pazienti oncologici che nel corso della pandemia sono stati lasciati ai margini del servizio sanitario regionale. È opportuno ricordare che il PNRR già approvato dal parlamento italiano e dalla commissione europea prevede ingenti risorse per la ricerca scientifica, oltre ai venti miliardi di euro destinati alla sanità.

Quasi tutte le regioni hanno presentato validi progetti per poter utilizzare i cospicui investimenti, in testa a tutte la Regione Lazio che ha presentato progetti per potenziare la medicina territoriale e la ricerca scientifica mettendo in rete tutti i soggetti preposti a tale attività. Ad oggi non risulta nessun progetto presentato dalla Regione Molise.

Chi è causa del suo male pianga se stesso.