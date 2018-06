Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, terrà una conferenza stampa venerdì 29 giugno, alle ore 16.00, presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso. Con lui il direttore generale dell’ASReM, Gennaro Sosto.

Si parlerà di Carta dei servizi sanitari per il cittadino turista, screening per il diabete di tipo 2, riorganizzazione dei servizi territoriali e dei servizi laboratoristici pubblici. Sono previsti gli interventi di Lolita Gallo, direttore generale per la Salute della Regione Molise, Antonio Lucchetti e Antonio Forciniti, rispettivamente direttore sanitario e direttore amministrativo dell’ASReM.

Saranno presenti, inoltre, Luigi Sauro, presidente di Federfarma Molise, Antimo Aiello, direttore Uoc Endocrinologia e Diabetologia, Carmen Montanaro, direttore Uoc Igiene e Sanità pubblica.