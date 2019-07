Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la triste vicissitudine, ancora in corso di definizione, della chiusura del Punto nascita di Termoli, la “Mattanza” sull’ospedale San Timoteo continua!

E’ molto prossima, questione di ore, di un annuncio della dirigenza dell’ASREM, con un altro provvedimento di sospensione delle attività programmate e di ricovero nell’ospedale San Timoteo: ora tocca il reparto di Ortopedia. Anche questo provvedimento, presumibilmente, sarà giustificato, come il per il Punto nascita, per mancanza di sicurezza, non essendo, con il poco personale rimasto in servizio, in grado di garantire continuità alle attività di ricovero, bensì solo la possibilità di coprire i turni per le urgenze.

Questo provvedimento, era stato già stato, tristemente, previsto e preannunciato, dal Comitato San Timoteo, tempo fa con un proprio documento, senza escludere nel il prossimo futuro, altri silimi provvedimenti interessanti altri reparti e servizi sanitari che attualmente presta, lo stesso ospedale, alla popolazione del basso Molise.

Molti fatti dimostrano che da alcuni lustri, questo territorio non riceve l’ attenzione dovuta, e che che merita, da parte della classe politica, dagli Enti e organi di programmazione regionale nei settori importanti e vitali per una collettività. ORA BASTA! Per Termoli e il circondario, è giunto il momento triste ma necessario: staccarsi dalla Regione Molise e chiedere l’annessione al confinante Abruzzo.

Il Comitato San Timoteo ritiene sia giunto il momento di agire, a tal proposito si farà promotore di indire il referendum di approvazione, per il distacco dalla Regione Molise, e annessione all’ Abruzzo,da parte della maggioranza, in primis,della popolazione di Termoli e dei Comuni del circondario, così come disposto nell’art. 132, secondo comma, della Costituzione.

Nicola Felice

Presidente Comitato San Timoteo