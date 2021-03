La nota di Nicola Lanza – Referente regione Molise Azione Civile.

“AZIONE CIVILE Molise il Movimento nazionale fondato dall’ex Magistrato Avv. Antonio Ingroia, partecipa alla Manifestazione del 16 marzo che si terrà a Campobasso in Via IV Novembre area adiacente Consiglio Regionale con inizio alla ORE 10, manifestazione indetta dal Comitato nato a difesa della sanità pubblica “ in seno al problema”.

Dopo 13 anni di commissariamento della sanità nel Molise IL DISASASTRO E’ COMPIUTO, gli ultimi 2 con il Commissario Angelo Giustini, preceduto dal Commissario Paolo Frattura a sua volta preceduto dal Commissario Michele Iorio, personaggi sostenuti da tutte le rappresentanze oggi presente nel Consiglio Regionale dal PD e M5S al centro-destra.

L’operato dei Consiglieri Regionali in carica si è dimostrato in alcuni casi modesto, ma nella quasi totalità inadeguato, e comunque, sempre irrilevante rispetto a scelte commissariali che hanno portato alla sciagurata condizione di mala sanità che è sotto gli occhi di tutti, per queste ragioni si chiedono le loro DIMISSIONI, come proposto anche da esponenti dello stesso Consiglio regionale.

Invitiamo in modo particolare i cittadini di Campobasso a partecipare, nel rispetto del dpcm e delle norme di sicurezza previste. LE PERSONE FRAGILI, CHI NON POTRA ESSERCI, COME FORMA DI PROTESTA ESPONGANO SU TUTTI I BALCONI E FINESTRE UN TELO BIANCO“.