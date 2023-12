di Redazione

L’assessore regionale ai Rapporti con i ministeri per l’attuazione del piano di rientro dell Sanità regionale: “questo disavanzo non deve pesare sui cittadini molisani”.

l’Assessore Michele Iorio ha provato a fare chiarezza su ciò che dovrà essere il lavoro sinergico tra la Regione e lo Stato per ripianare il disavanzo del comparto sanitario regionale che tanto pesa sui cittadini molisani sia in termini di costi che di servizi. “Bisogna uscire dal commissariamento e ci vuole un intervento straordinario dello Stato. La sinistra è venuta sulle mie posizioni e con unità di intenti può essere fatto”. La Corte Costituzionale ha detto che dopo 15 anni ‘lo Stato ha il dovere di utilizzare tutti i suoi poteri di indirizzo direttamente come governo, non mediato attraverso gli schemi e paramenti del tavolo tecnico o piano di rientro. Lo Stato deve utilizzare le sue capacità finanziarie per risolvere i problemi del disavanzo’. Dunque azzerare il disavanzo, supportare la Regione per la realizzazione di un piano di sviluppo della sanità pubblica. Non lo chiamerei piano di rientro ma piano sanitario, che risponda alle esigenze di salute dei cittadini molisani e iniziare un nuovo percorso”. “Siamo stati tartassati da regole e burocrati stringenti. Tagli su tagli che hanno ridotto la sanità pubblica ai minimi termini. Bisogna far sì che questo disavanzo, che non dipende dal Molise, non pesi più sui cittadini di questa regione, che stanno ormai da troppo tempo tentando di colmare una voragine finanziaria che cresce e si alimenta di anno in anno. Tuttavia a fronte di questi sacrifici finanziari i cittadini non godono nemmeno di servizi sanitari adeguati” ha continuato l’Assessore Iorio. “Ho avuto interlocuzioni con il ministero della Salute e l’Agenas. La Corte Costituzionale in una sentenza dice che ‘la situazione del Molise dopo 15 anni è in una situazione anomala’. Sempre la Corte si è espressa dicendo che ‘lo Stato si deve impegnare con le sue migliori professionalità e supportando finanziariamente il problema del disavanzo per risolvere le difficoltà di una regione in piano di rientro’”. “Cose che non sono mai state prese in considerazione da nessun esecutivo. Questo governo ci sta pensando e l’idea del decreto Molise credo punti all’inserimento di una nuova procedura, superando la logica del commissariamento così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi 15 anni”. Il lavoro di questo governo regionale – ha chiosato l’assessore regionale Michele Iorio – è volto dunque a modificare la normativa statale in materia con l’uscita della Regione Molise dal piano di rientro e dal commissariamento e con ripiano dello Stato centrale del disavanzo, o di una percentuale dello stesso che non sia inferiore al 90%”.