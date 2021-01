“Una sanità allo sbando già prima del Covid-19. Un presidente di regione ed un direttore generale in perenne stato confusionale. Un commissario senza i mezzi per lavorare ed una di cui si sono perse le tracce.

I nostri continui richiami a prendere in considerazione la grave situazione del Molise costantemente ignorati. Prima le tende collassate con la neve, ora i container (grazie tante Arcuri) che nemmeno i sanitari vogliono. Tutto pur di non spendere un soldo per le strutture pubbliche.

Il Ministero deve muoversi ed intervenire ora! Il Molise merita di esistere.

La deputata Rosa Alba Testamento ha ottenuto ampie rassicurazioni sull’impegno personale del viceministro Pierpaolo Sileri affinché si faccia una norma ad hoc per il Molise, quindi un provvedimento, che permetterà di risolvere la grave situazione sanitaria in cui versa il Molise.

Per domani mattina ho ottenuto un incontro con il ministro Roberto Speranza, a cui prenderà parte anche la mia collega alla Camera dei deputati Rosalba Testamento, dove riprenderemo la questione del decreto Molise e di tutte le problematiche che stiamo affrontando.

Chiariremo quali sono le necessità per i molisani, che ormai da troppo tempo aspettano delle risposte che continuano a non arrivare. Con la speranza che le risposte ci soddisfino, altrimenti proseguiremo la nostra battaglia con ogni mezzo“.