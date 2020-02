Probabilmente il napoletano neo Direttore Generale Asrem dott. Oreste Florenzano, nulla di personale contro di lui, non immagina cosa gli aspetta nel Molise con una sanità a pezzi nonostante i suoi proclami di immediate “azioni straordinarie” e, nonostante affermi che ormai lui é abituato alle nostre intemperie atmosferiche. Immagino anche, che ai vertici Asrem, si terrà la napoletana dott.ssa Scafarto per via dell’accorpamento di fatto e già in atto del Molise alla Campania.

Infatti, non pochi oggi avvertono la strana sensazione che il Molise sia diventato la sesta provincia della Campania. Non mi piace comunque, la “napoletanizzazione” della nostra Regione. È anche strano, e non mi meraviglio, che tra Campobasso e Isernia non c’era uno e, dico uno solo, non c’era uno o una manager, che potesse sostituire l’ing. Sosto a sua volta spostato a Napoli. Uno a te e uno a me. Padroni a casa nostra, solo a chiacchiere. Prima il Molise, Prima i molisani. Liberiamo il Molise.