Riceviamo e pubbliciamo

Si apprende dagli organi di stampa di un recente incontro sulla sanità tenuto ad Agnone, con la partecipazione completa dei vertici del settore sanitario regionale con a capo il Presidente-Commissario arch. Frattura e il Direttore Generale dell’ASREM ing. Sosto.

Nell’incontro è stato annunciato la realizzazione del centro regionale di reumatologia, inoltre è stato illustrato quanto previsto nell’accordo di confine con la regione Abruzzo per l’ospedale di area disagiata “Caracciolo”. Accordo, di prossima sottoscrizione, previo il necessario beneplacito da parte del tavolo tecnico interministeriale, essendo la nostra regione in piano di recupero e commissariata.

Il Comitato San Timoteo apprezzando e ritenendo utile l’iniziativa intrapresa, è tornato a chiedere, agli stessi vertici regionali, un incontro anche a Termoli. Occasione indispensabile per far conoscere alla collettività quanto nello stesso accordo di confine è previsto, con discipline e strutture sanitarie interessate, per il territorio della costa delle due regioni.

Nicola Felice

Presidente