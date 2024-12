Governatore, ora ripiano disavanzo con nuove prospettive

Un emendamento che dimostra, ancora una volta, la grande vicinanza del Governo Meloni alla Regione Molise”.

Esprime “grande soddisfazione” il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, per i 90 milioni di euro stanziati in Manovra a favore della sanità molisana, equamente suddivisi tra il 2025 e il 2026, “risorse che entreranno nel bilancio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell’ambito della programmazione sanitaria e finanziaria”.

I fondi rappresentano il contributo per la copertura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell’Unione Europea.

“Una misura importante, inoltre, sulla quale metterei l’accento – aggiunge il governatore – è lo stanziamento non inferiore ai 20 milioni come quota annuale, già a partire dal 2025, che d’ora in avanti sarà assicurata nel riparto del fabbisogno sanitario standard.

Questa somma annuale, senza una scadenza, consentirà il raggiungimento dell’equilibrio gestionale annuale della sanità molisana. Si tratta di un altro grande risultato raggiunto con il lavoro portato avanti grazie alla continua e costante interlocuzione Governo – Regione Molise”.

Roberti sottolinea inoltre che il risultato è frutto “di un lavoro portato avanti in sinergia con la delegazione parlamentare molisana e, soprattutto, reso possibile grazie alla filiera istituzionale di centrodestra, di cui abbiamo sempre ribadito l’importanza, che parte dal Governo Meloni sviluppando i suoi effetti nella Regione Molise. I risultati si raggiungono grazie alla buona politica e alla credibilità di chi rappresenta questa Regione che sta lavorando per far valere nelle sedi competenti i diritti dei molisani”.

