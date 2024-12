di T.A.

Dal giornalista molisano Lello Castaldi perviene il contributo che segue : “Dieci giorni, nel dicembre ’43, per distruggere il centro storico di San Pietro Infine, Comune del Casertano altissimo alle porte del Molise dell’ovest. Una tragedia immane di persone e beni materiali spazzati via dalla violenza dell’uomo nel corso dell’ultimo conflitto mondiale. Ed ancora oggi a San Pietro Infine commemorano e ricordano la tristezza, le distruzioni e i lutti di quelle giornate. Nel corso degli anni ci si é adoperati per ricostruire e ricordare alle nuove generazioni gli avvenimenti trascorsi, di quando cioè la popolazione sanpietrese del tempo per sfuggire alle bombe e quindi a morte sicura si rifugiò in massa nelle cosiddette “grotte della valle” del proprio territorio comunale per nascondersi, proteggersi e salvarsi. Ed intanto a perenne ricordo e monito è sorto in loco il Parco della Memoria Storica, quale monumento nazionale voluto dal Comune di San Pietro. E giusto giorni addietro, ad 81 anni dai tristi avvenimenti bellici, l’amministrazione municipale sanpietrese ha voluto ricordare con pubblica cerimonia quanto all’epoca avvenne. Per la circostanza, unitamente al sindaco sanpietrese Vacca, ad amministratori pubblici del territorio, ad esponenti dell’Arma dei Carabinieri e forze dell’ordine italiane sono stati presenti a San Pietro Infine militari della United States Army Nato Afsouth Bn e una delegazione del Comune polacco di Makow Phodhalanshi composta dai sigg. Karniak, Aneta Antosiak, Kwasniewska, Tomasz Spyrka, Arkadiusz Listwan e Jacek Stanaszek, a loro volta direttamente coinvolti negli avvenimenti bellici in zona. Cerimonia pubblica quindi in ricordo delle vittime e delle distruzioni di 81 anni orsono nel centro Italia perché non abbiano a ripetersi tragedie simili e finalmente vinca la pace piena in questo tormentatissimo momento internazionale”.