L’Associazione ‘Rainbowspiv’ organizza per questa sera, venerdì 7 dicembre, il percorso enogastronomico “Magnann magnann mièz a l’iar”. L’Evento si terrà a partire dalle ore 20 in piazza J.Palach a San Pietro in Valle (Frosolone).

Un percorso, composto da 5 punti di ristoro, raggruppato tutto intorno alla piazza del paese per gustarsi dalla “Pulent e cicur” alle “piz fritt” e tante altre degustazioni tra cui “bruschette al tartufo bianco” tutto esclusivamente MOLISANO della nostra terra. La serata sarà allietata da musica e balli. Non mancate!