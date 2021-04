Sono riprese ieri, 7 Aprile, le lezioni in presenza per quasi tutte le scuole del Molise. Fatta eccezione per alcuni comuni che a causa dei contagi hanno deciso di prolungare la didattica a distanza.

Ma a prolungare la DAD, è stato anche il sindaco di San Martino in Pensilis Giovanni Di Matteo. Questa volta, però, non centra nulla il covid-19. La colpa, infatti, sarebbe dell’impianto di riscaldamento mal funzionante.

A comunicarlo è stato lo steso sindaco, che in una nota ha così scritto: “Comunico che a causa di ulteriori problemi all’impianto di riscaldamento, non risolvibili in tempi brevi, la scuola dell’Infanzia tornerà in DAD fino a venerdì 9. Ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico porgo le mie scuse per il disagio arrecato.”