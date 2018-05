Ancora una volta i criminali prendono di mira il Basso Molise. Nella notte appena trascorsa, un gruppo di malviventi, ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat della Monte dei Paschi di Siena, a San Martino in Pensilis.

Hanno portato via la cassaforte che conteneva il denaro contante, si parla di qualche migliaio di euro. Eseguito i colpo i rapinatori si sono dati alla fuga. Il boato ha messo in allarme i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della locale stazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo, al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.