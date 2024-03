di Redazione

San Marco dei Cavoti. Una domenica d’altri tempi: Macchine Storiche nel Paese del Torrone e del Croccantino.

Nel cuore del suggestivo paese del torrone e del croccantino, San Marco dei Cavoti, situato a soli 15 minuti da Benevento, si terrà un evento straordinario che unisce la passione per le macchine storiche al fascino intramontabile del borgo antico. Organizzato dal gruppo coordinato e diretto da Rossella De Rosa e da numerosi appassionati AUTO STORICHE MOLISE, affiliato col Club Federato ASI VASTO VEICOLI STORICI, questo evento è il risultato della sinergia generata da un corso professionale attualmente in essere presso la struttura. L’obiettivo è formare operatori nel campo del marketing culturale e del turismo integrato, promuovendo l’identità e le risorse del territorio. Il programma della giornata prevede un’immersione nelle bellezze storiche di San Marco dei Cavoti, dalla sua affascinante storia alle sue ricchezze naturali e culturali. La prima tappa del raduno avrà luogo alle ore 10:00 in Piazza Risorgimento, da cui i partecipanti partiranno per un emozionante tour nel paese. Il percorso includerà una visita alla via più caratteristica di San Marco dei Cavoti, il Belvedere con la sua vista mozzafiato e la suggestiva cascata Ripa. Successivamente, i partecipanti si dirigeranno verso il cuore pulsante del centro storico, Piazza Mercato, circondata da monumenti storici come il Palazzo Marchesale e il Teatro Boario, con una visita al Museo degli Orologi da Torre. Dopo una pausa pranzo, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a una dimostrazione pratica sulla preparazione del celebre torrone croccantino, simbolo indiscusso di San Marco dei Cavoti, conosciuto come il paese del torrone croccantino. Successivamente, i partecipanti potranno godere di una visita guidata al Museo MODERN della Pubblicità, Packaging e Commercio, un’esperienza unica per immergersi nella storia della comunicazione visiva e del commercio, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Questo evento segna l’inizio di una serie di iniziative pensate dagli operatori turistici per la primavera-estate 2024.

Per informazioni e partecipazione al raduno auto, si prega di contattare Rossella De Rosa al numero: 338 1595285 | rossellader7@gmail.com