Nelle prime ore di domenica i Carabinieri della Stazione di San Giuliano del Sannio, intercettano due cittadini ucraini, da tempo residenti nel capoluogo molisano, che all’atto del controllo vengono trovati in possesso di coltelli e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Sin dalle prime ore di domenica, nonostante la cospicua piovosità, una pattuglia del piccolo Comando Stazione, capeggiata dal Comandante, assicura il controllo del territorio di competenza, nell’ambito dei servizi che il Comando Compagnia di Via Croce dispone per prevenire la commissione di reati predatori in pregiudizio dei cittadini.

Nel corso del servizio, intrattenendosi a parlare con i residenti di una frazione del comune di Cercepiccola, in passato oggetto di episodi di furti in abitazione, i Carabinieri ricevono la segnalazione di un furgone bianco che già da qualche ora girava in quelle vie, con due individui a bordo senza una verosimile meta, furgone che era stato già visto nei giorni addietro.

I Carabinieri decidono di effettuare altri transiti e nel volgere di pochi minuti intercettano il furgone bianco, un Mercedes Vito. I due uomini a bordo risultano essere due cittadini ucraini, un 47enne ed un 57enne, che alle richieste del Comandante sulla loro presenza in quel luogo ed a quell’ora, danno risposte evasive, tali da indurre gli uomini in uniforme a procedere ad un controllo più approfondito.

La perquisizione effettuata sul posto, dava esito positivo, infatti negli effetti personali di entrambi venivano trovati due coltelli, uno a serramanico – di porto vietato – e l’altro del tipo da cucina del quale il 57enne non era in grado di dimostrare il possesso in quel momento.

In ragione di quanto rinvenuto nella loro disponibilità, entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Campobasso, cui dovranno rispondere di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere ex art. 4 Legge 110 del 1975, violazione della quale uno risultava essere recidivo.

Attese le circostanze, a carico di entrambi veniva redatto avvio del procedimento amministrativo volto all’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, previsto dall’art. 2 del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159).

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Bojano, nell’assicurare l’intensificazione dei servizi preventivi ed a largo raggio, sottolinea ancora una volta quanto siano importanti le segnalazioni dei cittadini, ma soprattutto la tempestività delle stesse.