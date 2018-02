Si è svolto questa mattina, lunedì 12 febbraio, a San Giovanni Rotondo, il gemellaggio tra l’Avis della città pugliese e l’Avis di Termoli.

A rappresentare l’Amministrazione comunale termolese in questo importante momento istituzionale è stato il consigliere Salvatore di Francia che ha partecipato insieme al presidente Avis della città adriatica Mario Ianieri. L’evento si è svolto in due momenti distinti; inizialmente tutte le autorità civili e militari sono state accolte in chiesa e hanno partecipato alla celebrazione della messa, successivamente tutti i partecipanti si sono recati nella Sala consiliare del Comune di San Giovanni Rotondo dove hanno siglato l’atto di gemellaggio.

Presenti anche i rappresentanti dell’Avisi di Nocera Inferiore e di diverse città del Lazio e la Calabria. Il consigliere Di Francia, nel suo discorso di saluto, ha ringraziato l’Avis di Termoli e tutte le Avis presenti, per il lavoro incessante che svolgono sui diversi territori e per le tante iniziative poste in essere per diffondere la conoscenza della donazione e il valore della vita umana.