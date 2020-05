“Non è un dispetto alla Lega, è un dispetto ai molisani che hanno votato per la Lega, hanno eletto uomini e donne della Lega e hanno votato l’attuale governatore”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato in un’intervista a Teleregione Molise la decisione del presidente della Giunta regionale, Donato Toma, di tenere fuori dall’Esecutivo un esponente della Lega. “È strano – ha aggiunto – che il Molise sia l’unica regione in tutta Italia che durante l’emergenza sanitaria ha fatto un rimpasto mandando e riprendendo assessori. Però, ripeto, l’Italia è bella perché è varia”.