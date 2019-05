Il vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio dovrebbe arrivare a Campobasso mercoledì 8 maggio per sostenere i candidati dei ‘pentastellati’ in corsa per le Europee e per le amministrative del 26 maggio. Visita ancora in forse perché nel stesso giorno sarebbe in programma il Consiglio dei Ministri per discutere sul caso del sottosegretario Siri.

Sembra, invece, essere confermata la visita del vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in programma per il 15 maggio sempre nel capoluogo di regione. Il leader della Lega terrà un comizio per sostenere la candidatura a sindaco di Maria Domenica D’Alessandro (centro-destra).