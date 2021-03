Telefoni roventi quelli di politici e giornalisti che trasmettono le indiscrezioni relative alla crisi politica che ha completamente travolto il governo regionale.

La nomina di Mena Calenda al ruolo di assessore non ha affatto risistemato gli equilibri in maggioranza. Piuttosto li ha complicati.

La fuoriuscita di Michele Marone dall’esecutivo ha, ovviamente, comportato una reazione della Lega.

Secondo fonti di via Genova il segretario Matteo Salvini avrebbe telefonato a Donato Toma e, senza mezzi termini, gli avrebbe detto a chiari lettere: “Tu sei un uomo morto” politicamente s’intende.

Problemi ci sono anche a Fratelli d’Italia dove le posizioni dei due consiglieri Aida Romagnuolo e Michele Iorio non coincidono con quelle del filo governativo Quintino Pallante.

Sarebbe stato proprio quest’ultimo a ideare l’uscita di Marone dalla Giunta e il recupero della Calenda come assessore, evitando così che la sfiducia di martedì potesse avere 11 voti. Una strategia che, a quanto pare, avrebbe comportato ulteriori problemi a Roma. Matteo Salvini avrebbe chiesto spiegazioni a Giorgia Meloni non sul fatto che due consiglieri abbiano firmato la presentazione di una mozione di sfiducia a Toma, ma sul fatto che l’assessore di Fratelli d’Italia, per uscire dall’empasse, abbia ideato e attuato la fuoriuscita della Lega dall’esecutivo regionale.

Lega che pare non abbia risparmiato da responsabilità anche Forza Italia che ha accettato la cacciata di Marone senza batter ciglio.

Il discorso è piuttosto semplice: con 5 assessori, 3 appartenenti a par tenenti a partiti nazionali, perché non si è chiesto il sacrificio a Vincenzo Niro dei Popolari o a Vincenzo Cotugno di Orgoglio Molise?

Una cosa è certa: nonostante questa legislatura continui a sopravvivere, i componenti di questa maggioranza difficilmente troveranno terreno per riottenere la fiducia popolare. Il silenzio di coloro che accettano passivamente ogni scelta di questo strampalato presidente, difficilmente sarà premiato dal popolo ormai sull’orlo di una crisi sociale.