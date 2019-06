Mentre il leader del ‘Carroccio’ arringa la folla in Piazza Pepe a Campobasso, sostenendo la candidata in quota Lega Maria Domenica D’Alessandro, che il 9 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato del M5S Roberto Gravina, da un balcone appare un striscione targato Pd con su scritto “Il Molise resiste ai fascisti”.

Nulla di strano visto che per Salvini non è una novità. Ma a trarre l’attenzione di tutti i presenti in piazza, è la presenza di Gilda Antonelli, compagna dell’ex presidente della Regione Frattura. La compagna di Frattura mette in atto una protesta ‘sui generis’, indossando una maglietta palesemente ironica, con la scritta “49 milioni di bacioni”, indirizzata al vicepremier.