Nonostante i 200 striscioni di protesta esposti per il suo arrivo in città, nella sala convegni del Centrum Palace di Campobasso, ad accogliere il vicepremier e leader della Lega Salvini sono stati in tanti.

Salvini è arrivato nel capoluogo di regione per tirare la volata alla candidata sindaco del centro-destra Maria Domenica D’Alessandro. Il vicepremier ha invitato i campobassani a votare la candidata sindaco in quota Lega per dare nuovo slancio ad una città dove il centro-sinistra che ha fallito. Per Salvini il centro-destra può vincere. Nel corso del suo intervento, oltre a trattare dei temi europei, il leader del ‘Carroccio’ ha parlato anche dei 220 milioni di euro assegnati dal governo al Molise con il Contratto di Sviluppo e questa ”è una buona notizia e sono orgoglioso di far parte di un governo che ha dato questa disponibilità.

L’importante è che vengano spesi bene, perché spesso e volentieri, guardiamo alle infrastrutture o al tessuto commerciale, all’agricoltura, in alcune regioni del centro e del Sud, in passato sono arrivati i soldi che a livello locale sono stati spesi poco e male. E quindi come Lega vigileremo all’interno di Comuni e Regioni affinché siano fondi che veramente servano allo sviluppo, alle infrastrutture, alle aziende”.