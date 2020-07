Anche Termoli e il basso Molise si sono organizzati per la manifestazione di Fratelli d’Italia “Salviamo l’Italia”.

Non potendo essere tutti presenti a Roma nella giornata di ieri, sabato 4 luglio, a causa del divieto di assembramento, il partito di Giorgia Meloni ha organizzato una raccolta firme sul lungomare nord, di fronte il Pangurino, che si è svolta nella giornata di sabato e oggi dalle 10 alle 19.

Tutti i cittadini sono stati invitati numerosi per protestare contro questo governo. “L’Italia ha bisogno di un governo di patrioti. Non protestare solo con la tastiera, scendi in piazza anche tu”. queste le parole di Luciano Paduano componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia.