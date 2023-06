La Dimora del Prete di Belmonte di Venafro ospita l’evento “Salviamo le rondini dal declino”

Prima interventi per salvare le api assicurandone la loro preziosa presenza futura nell’ambiente. A fine giugno, partendo da Venafro ed esattamente dalla Dimora Storica del Prete di Belmonte di Venafro, iniziativa socio/culturale “Salviamo le rondini dal declino”, volatile che attesta la bontà del territorio sotto il profilo naturalistico. Presso la predetta Dimora della Venafro Antica infatti venerdì 30 giugno (h 17.30) si dirà della citata iniziativa, avvalendosi di esponenti della cultura, del giornalismo, della musica e dell’arte. Un intervento a più voci per assicurare alle rondini un cielo terso ed aria ottima in cui continuare a spiccare i loro bellissimi e tradizionali voli, segno preciso di natura bella ed incontaminata.